New York (SID) - Die Los Angeles Lakers haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gegen das Topteam Indiana Pacers bereits die 30. Saisonpleite kassiert. Der 16-malige Champion musste sich in eigener Halle klar mit 92:104 geschlagen geben und rangiert in der Western Conference mit einer blamablen Bilanz von 16 Siegen nur auf dem 14. und damit vorletzten Platz.

Die Lakers werden damit wohl aller Voraussicht nach erstmals seit 2005 wieder die Play-offs verpassen. Der Rückstand auf den achten und letzten Play-off-Rang, den die Dallas Mavericks mit ihrem deutschen Star Dirk Nowitzki belegen, beträgt bereits zehn Siege.

In dieser wichtigen Saisonphase wird den Lakers ihr Superstar Kobe Bryant noch mindestens weitere drei Wochen fehlen. Dies teilte Lakers-Sprecher John Black mit: "Er hat immer noch Schmerzen im Knie, es schwillt auch immer wieder an", sagte Black, "er wird weiter Übungen ohne Gewichte machen, die meiste Zeit sitzt er auf dem Fahrrad."

Der 15-malige All-Star Bryant war im vergangenen Dezember nach einer siebeneinhalbmonatigen Zwangspause wegen eines Achillessehnenrisses ins Team der Lakers zurückgekehrt. Nur sechs Spiele später zog er sich einen Bruch des Schienbeinkopfes zu.

Während die Pacers ihre Spitzenposition in der NBA festigten, kassierten zwei Mitkonkurrenten Niederlagen. Die San Antonio Spurs verloren das texanische Duell bei den Hoston Rockets, die ohne James Harden antraten, mit 90:97. Und die Portland Trail Blazers mussten sich in heimischer Halle den Memphis Grizzlies mit 81:98 geschlagen geben. Forward Zach Randolph war mit 23 Punkten und 10 Rebounds bester Spieler der Grizzlies.