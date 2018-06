Warschau (SID) - Der Amerikaner Mike Taylor (41) ist neuer Basketball-Nationaltrainer in Polen und damit Nachfolger von Dirk Bauermann. Der frühere Bundestrainer Bauermann (56) hatte seinen nach der EM in Slowenien ausgelaufenen Vertrag nicht verlängert. Taylor, von 2003 bis 2011 Cheftrainer beim Bundesligisten ratiopharm Ulm und seit vier Jahren Assistent beim tschechischen Nationalteam, ist in seiner Heimat Headcoach der Maine Red Claws aus der NBA Development League.