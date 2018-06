Frankfurt/Main (dpa) - Weltweit positive Marktreaktionen auf den massiven Zinsschritt der Türkei haben auch die Erholung der deutschen Aktienindizes am Mittwoch vorangetrieben.

Bis zum Mittag legte der Dax noch um 0,76 Prozent auf 9478 Punkte zu, nachdem er zwischenzeitlich die Marke von 9500 Punkten zurückerobert hatte. Der MDax stieg um 0,96 Prozent auf 16 575 Punkte, und der TecDax legte um 1,32 Prozent zu auf 1240 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verbesserte sich um 0,43 Prozent.

Die Türkei setzte sich mit einem am Vorabend von 4,50 auf 10 Prozent mehr als verdoppelten Leitzins gegen den Verfall der heimischen Währung Lira zur Wehr. Einen solchen Schritt hatten viele Experten als überfällig angesehen, in seinem Ausmaß überraschte er jedoch.

Darren Clarke, Händler beim Broker Gekko Markets, sieht dadurch das zuletzt erschütterte Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Schwellenländer wieder gestärkt. "Die Notenbanken in den Schwellenländern geben sich nicht geschlagen", kommentierte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe. "Ein großer Flächenbrand, wie wir ihn in den Frühlings- und Sommermonaten 2013 gesehen hatten, blieb zuletzt deshalb aus. Das ist positiv zu werten."

Bei freundlicher Stimmung verzeichneten die wenigen Verlierer im Dax nur geringe Kursabschläge. Siemens-Aktien lagen nur optisch deutlich im Minus, nachdem der Elektrokonzern seine Dividende von drei Euro je Anteil an die Aktionäre ausgeschüttet hatte. Besonders stark gefragt waren Papiere der Commerzbank mit knapp drei Prozent Plus, dicht gefolgt von HeidelbergCement. JPMorgan setzte die Papiere des Baustoffkonzerns auf die Empfehlungsliste und stockte das ohnehin über dem aktuellen Marktniveau liegende Kursziel noch deutlich auf.

Im MDax richtet sich der Fokus der Anleger auf Osram. Der Lichtspezialist startete dank des strikten Sparkurses mit einem Gewinnsprung in das laufende Geschäftsjahr 2013/14. Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank sprach von einer "überraschend guten Entwicklung". Für die Aktien ging es um mehr als sechs Prozent nach oben an die Indexspitze. Tags zuvor hatten sie bereits von positiven Signalen der Beleuchtungssparte von Philips profitiert.