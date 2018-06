Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, zur Konfliktlösung in der Ukraine beizutragen. In einem Telefonat appellierte sie an Putin, für einen konstruktiven Dialog zwischen Regierung und Opposition zu werben, berichtet Regierungssprecher Steffen Seibert. Merkel telefonierte auch mit dem ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Sie habe die Aufhebung der Gesetze zur Einschränkung der Demonstrationsfreiheit begrüßt, erklärte Seibert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.