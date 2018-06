Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will mit einer Reformagenda den sozialen Zusammenhalt stärken. Die soziale Marktwirtschaft sei der Kompass, sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung zu den Zielen der großen Koalition im Bundestag. Von 8,50 Euro Mindestlohn und dem Rentenpaket verspricht Merkel sich mehr Gerechtigkeit. Ungewöhnlich scharf kritisierte sie die Abhöraktivitäten des US-Geheimdienstes NSA in Deutschland. Ein Vorgehen, bei dem alles, was technisch machbar sei, auch gemacht werde, verletze Vertrauen und säe Misstrauen.

