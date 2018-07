Berlin (AFP) Das Bundeskabinett hat am Mittwoch das Gesetzgebungsverfahren zu den Rentenvorhaben der großen Koalition in Gang gesetzt: Die Regierung billigte nach Angaben von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) den Gesetzentwurf, der die abschlagsfreie Rente ab 63, die Mütterrente und die verbesserte Erwerbsminderungsrente beinhaltet. Mit dem Paket würden die Weichen für diese Legislaturperiode gestellt, sagte Nahles vor Journalisten in Berlin. "Es soll gerechter zugehen." Die Maßnahmen sollen am 1. Juli in Kraft treten.

