Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will das Risiko einschränken, das von Großbanken für Staaten und Steuerzahler ausgeht, indem sie den Instituten den Eigenhandel verbietet. Der Vorstoß ziele auf die Banken, "die zu groß sind, um sie in die Insolvenz zu entlassen, deren Rettung zu teuer ist oder die aufgrund ihrer komplexen Struktur nicht ordnungsgemäß abgewickelt werden können", sagte EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier am Mittwoch in Brüssel. Die Regelung soll rund 30 Banken betreffen.

