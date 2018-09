Berlin (AFP) Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan wird am kommenden Dienstag zu einem Besuch in Berlin erwartet. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch mitteilte, empfängt ihn Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Kanzleramt zu einem Meinungsaustausch. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen demnach die beiderseitigen Beziehungen und aktuelle internationale Fragen.

