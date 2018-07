Brüssel (AFP) Nach einer Selbstanzeige ist ein Kartell von Herstellern für Schaumstoffe in Möbeln und Autositzen aufgeflogen. Die Beteiligten müssen Bußgelder von insgesamt 114 Millionen Euro zahlen, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Sie hatten demnach zwischen 2005 und 2010 verbotene Absprachen über die Preise von Polyurethanweichschaum getroffen.

