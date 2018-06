Der Autoklub ADAC will nach andauernder Kritik zum ersten Mal seit 66 Jahren eine Hauptversammlung einberufen. Das kündigte ADAC-Präsident Peter Meyer am Mittwoch nach einer Besprechung mit dem Präsidium in München an. Der Automobilklub wolle Reformen einleiten, die "vorbehaltlos" die Struktur und Abläufe der Organisation auf den Prüfstand stellen, sagte Meyer.



Meyer will ein unabhängiges Expertenteam einsetzen, das die Reformen betreut. Hierbei sollen Führungsgremien, Vereinsstruktur und wirtschaftliche Aktivitäten überprüft werden. Mitglieder sollen stärker eingebunden werden, um mehr Transparenz zu schaffen.



Der ADAC war in letzter Zeit in Kritik geraten, als bekannt wurde, dass die Wahl zum Lieblingsauto der Deutschen manipuliert wurde. Zudem berichtete der Stern von missbräuchlichen Einätzen der Luftrettung. So soll Meyer die Rettungshubschrauber für Dienstflüge genutzt haben. Eine Mitarbeiterin soll ihren Sohn mit der Luftrettung des ADAC nach Ägypten geschickt haben, als er den Linienflug verpasste.