Kiew (AFP) Unter dem Protest der Opposition hat das ukrainische Parlament am Mittwoch die umstrittene Version eines Amnestiegesetz für Demonstranten beschlossen, die während der wochenlangen regierungskritischen Proteste festgenommen wurden. Der Beschluss in der Hauptstadt Kiew erfolgte am Abend mit den Stimmen der Regierungspartei. Gegen den Willen der Opposition macht das Gesetz zur Bedingung für die Amnestie, von Demonstranten besetzte Straßen und Regierungsgebäude zu räumen.

