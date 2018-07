Berlin (AFP) Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat die Absicht der Bundesregierung zur Ausweitung des deutschen Engagements in Afrika hervorgehoben. "Wir sind auch hier zum Handeln verpflichtet", sagte von der Leyen am Mittwoch im Bundestag. Die Vielzahl von Krisen in afrikanischen Ländern habe sehr schnell auch Auswirkungen auf Europa, sagte sie mit Blick auf die Flüchtlingstragödien vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.