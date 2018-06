Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Schauspieler Albert Brooks (66, "Drive", "Immer Ärger mit 40") rundet die Besetzung des Einwanderer-Dramas "A Most Violent Year" ab.

Dem Kinoportal "Deadline.com" zufolge stehen bereits Oscar Isaac ("Inside Llewyn Davis"), Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty") und Alfred Molina ("Frida") für Hauptrollen fest. Die Regie übernimmt J.C. Chandor, der zuletzt Robert Redford in "All Is Lost" auf die Leinwand brachte. Chandor werde in Kürze in New York nach seinem eigenen Skript drehen, heißt es. Das Drama spielt im Jahr 1981, als New York unter einer extrem hohen Zahl von Gewalttaten leidet. Isaac spielt einen hispanischen Einwanderer, der mit seiner Familie in New York ein Geschäft gründet. Brooks übernimmt die Rolle seines Anwalts.