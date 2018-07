Paris (AFP) Nach einem neuen Bericht zur Asbestbelastung im Hochhaus-Turm Montparnasse in Paris evakuiert die Regionalverwaltung für den Großraum Paris ihre 200 Mitarbeiter aus dem Wolkenkratzer. Angesichts des "Gesundheitsrisikos" würden die Angestellten "ab heute" ausquartiert, teilte die Regionalverwaltung für den Raum Ile-de-France am Mittwoch mit. Zuvor hatte ein Experten-Abschlussbericht bestätigt, dass die unzulässig hohen Belastungen durch krebserregende Asbest-Fasern in dem Hochhaus, in dem 5000 Menschen arbeiten, auf "Lücken" bei der Art der Asbestsanierung sowie auf das Lüftungssystem zurückzuführen seien.

