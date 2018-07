Marseille (AFP) Vor den Augen seines neunjährigen Sohns ist in der südfranzösischen Hafenstadt Marseille ein Mann mit Kalaschnikow-Salven regelrecht hingerichtet worden. Zwei vermummte Angreifer feuerten rund 20 Mal durch die Windschutzscheibe auf den in einem Mietwagen sitzenden 40-Jährigen, wie Ermittler am Dienstagabend sagten. Der Mann wurde in Kopf und Bauch getroffen und starb sofort. Sein Sohn versteckte sich hinter einem Sitz und blieb unverletzt. "Es ist ein Wunder, dass er nicht getroffen wurde", sagte Staatsanwalt Brice Robin.

