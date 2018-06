Bremen (SID) - Regisseur Mehmet Ekici (23) von Werder Bremen konnte am Mittwoch nicht am Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten teilnehmen. Der Türke plagt sich weiter mit einer Fußverletzung herum, die er sich im Trainingslager in Spanien zugezogen hatte. Das gab der Klub bekannt. Dagegen konnten Cedrick Makiadi (muskuläre Probleme) und Özkan Yildirim (Knie) wieder mit dem Team trainieren.

Derweil verdichten sich die Anzeichen, dass die Bremer Ekici noch in der laufenden Transferperiode abgeben möchten. "Bei Mehmet müssen wir schauen, wie es weitergeht. Er ist einer unserer Top-Verdiener", sagte Sportchef Thomas Eichin der Sport Bild: "Mit seinen Qualitäten muss er spielen. Wenn er es hier nicht schafft, dann müssen wir uns etwas überlegen."

Ekicis Vertrag an der Weser läuft noch bis 2015. Seit seinem Wechsel zu Werder 2011 ist der Mittelfeldspieler aber nicht über die Rolle eines Ergänzungsspielers hinausgekommen. Klubs aus der Türkei wie Fenerbahce, Besiktas oder Galatasaray Istanbul sollen an Ekici interessiert sein.