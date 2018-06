Hamburg (SID) - Möglicherweise kam die Ankündigung des Franzosen Jérôme Champagne (58), 2015 als Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA zu kandidieren, zu früh. Laut FIFA-Statuten muss ein Bewerber in zwei der vergangenen fünf Jahre eine aktive Rolle im Verbandsfußball gespielt haben. Champagne stand bis 2010 in Diensten der FIFA und war danach als Berater verschiedener Verbände tätig.

"Generell glaube ich nicht, dass Champagne die Voraussetzung erfüllt. Ein Amt ist eine Zuständigkeit, das bedeutet auch, in Eigenverantwortung zu entscheiden oder Entscheidungen vorzubereiten. Das ist etwas anderes als eine Beratungstätigkeit, ein Berater gibt lediglich seine Meinung zu einem Vorgang ab, aber er übt kein Amt aus", sagte FIFA-Exekutivmitglied Zwanziger der Sport Bild. Champagne sagte am Mittwoch auf SID-Anfrage: "Ich habe damit gerechnet, dass solche Argumente aufkommen."

Der 68 Jahre alte Jurist, ehemaliger DFB-Präsident, führte weiter aus: "Gegebenenfalls müsste Champagne die Beraterverträge vorlegen, damit geprüft werden kann, welche Befugnisse er genau hatte. Vielleicht haben diese Verbände ihm den Auftrag gegeben, mit Vollmacht für sie da oder dort tätig zu werden, das könnte man noch als Amt bezeichnen. Wenn er aber nur geschrieben hat: 'Ich empfehle, dies oder das zu tun', hatte er kein Amt." Champagne hatte erklärt, dass er Berater von Nationalverbänden, unter anderem denen aus Palästina und dem Kosovo, gewesen sei.

Auf dem FIFA-Kongress 2015 in Zürich steht die Wahl des FIFA-Präsidenten an. Mögliche weitere Kandidaten sind Amtsinhaber Joseph S. Blatter (77), der seit 1998 an der Spitze des Weltverbandes steht, und der Franzose Michel Platini (58), Präsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hatte angekündigt, dass es zu einem Treffen mit Champagne kommen werde. Dabei werde der Franzose seine Pläne und Ziele dem Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erläutern.