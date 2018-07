Neckarsulm (dpa) - Coca-Cola kehrt in die Lidl-Regale zurück. Der Discounter kündigte an, ab Anfang März werde die klassische Cola aus Atlanta wieder in allen Filialen erhältlich sein. Offen ließen sowohl Lidl als auch Coca-Cola auf Anfrage von dpa, ob auch andere Produkte aus dem Angebot des Herstellers wie Fanta, Sprite oder Coca-Cola Zero wieder in den Läden zu finden sein werden. Lidl hatte die Getränke des US-Konzerns erst kürzlich aus den Regalen geworfen. Ein Cola-Sprecher hatte damals erklärt, die Unternehmen hätten sich "nicht auf ein gemeinsames Vermarktungskonzept" einigen können.

