London (AFP) Ein unabhängiges Schottland müsste nach Ansicht des Chefs der britischen Zentralbank womöglich Machtbefugnisse abgeben, um das britische Pfund als Währung behalten zu können. Bei einem Besuch in Schottland sagte der Kanadier Mark Carney am Mittwoch vor Unternehmern in Edinburgh, eine "dauerhafte, erfolgreiche Währungsunion" erfordere Abstriche bei der nationalen Souveränität. Die jüngsten Probleme in der Eurozone hätten die "klaren Risiken" einer Gemeinschaftswährung gezeigt, deren Grundlagen nicht hinreichend stabil seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.