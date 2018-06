Berlin (dpa) - Die Erweiterung des Adressraums im Internet geht am kommenden Mittwoch an den Start. Die ersten Adressen mit neuen Endungen wie .bike, .camera, .land und .technology werden vom 5. Februar an zur Verfügung stehen.

Es werde aber eher eine Evolution als eine Revolution zu erwarten sein, sagte Christian Böing, Vorstandsvorsitzender der Strato AG, am Mittwoch in Berlin.

Der zur Deutschen Telekom gehörende Internet-Dienstleister nimmt erste Bestellungen ab kommendem Montag entgegen. Die ersten 7 von insgesamt neuen 25 Top Level Domains (TLDs) im Februar werden dann laut Strato bereits zwei Tage später zugeteilt. Für Deutschland seien dies die ersten neuen Endungen seit der Entscheidung der Internet-Verwaltung ICANN. Sie hatte im Juni 2011 die Erweiterung des Adressraums über die klassischen Endungen wie .de, .com oder .org hinaus in einem historischen Schritt beschlossen.