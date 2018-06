Bagdad (AFP) Die irakischen Behörden haben ein Foto veröffentlicht, das angeblich den Anführer der Extremistengruppe Islamischer Staat im Irak und in der Levante (ISIL) zeigen soll. Das am Mittwoch vom Innenministerium in Bagdad herausgegebene Schwarzweißbild zeigt einen Mann mit Bart und schütterem Haar, der einen Anzug und eine Krawatte trägt. Nach Angaben des Ministeriums handelt es sich um ein aktuelles Foto von Abu Bakr al-Baghdadi. Es wurde demnach von Geheimdienstmitarbeitern beschafft, ebenso wie drei handgeschriebene Briefe von al-Baghdadi.

