Rom (AFP) Italien will nach Angaben eines Regierungsmitglieds bis zum Jahr 2016 rund 32 Milliarden Euro einsparen. Der große Teil der gestrichenen Ausgaben solle dafür eingesetzt werden, die hohe Steuerbelastung zu reduzieren, sagte der im Oktober eingesetzte Sparkommissar Carlo Cottarelli am Mittwoch bei einem Runden Tisch in Rom.

