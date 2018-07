Tokio (AFP) Erstmals in der Geschichte der Automobilindustrie hat ein Hersteller in einem Jahr mehr als zehn Millionen Fahrzeuge produziert. Toyota knackte die Marke 2013 mit insgesamt 10,12 Millionen Fahrzeugen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zu 2012 steigerte der Branchenprimus seine Produktion um 2,1 Prozent. Die Palette umfasst neben Pkw der Marke Toyota auch Kleinwagen der Tochter Daihatsu, Lastwagen von Hino und Luxuskarossen von Lexus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.