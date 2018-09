Köln (dpa) - Der Kölner Kardinal Joachim Meisner sorgt mit einer Äußerung über Muslime für Empörung. "Ich sage immer, eine Familie von euch ersetzt mir drei muslimische Familien", hatte der 80 Jahre alte Erzbischof bei einer Veranstaltung der konservativen katholischen Bewegung "Neokatechumenaler Weg" gesagt.

Mittlerweile äußerte Meisner sein Bedauern, Irritationen ausgelöst zu haben. "Es war keineswegs meine Absicht, Menschen anderen Glaubens damit zu nahe zu treten", versicherte er in einer Stellungnahme. "Meine Wortwahl war in diesem Fall vielleicht unglücklich. (...) Ich habe schon verschiedentlich gesagt, dass muslimische Familien unserer überalternden Gesellschaft in manchem ein Beispiel geben."

Vertreter muslimischer Organisationen äußerten sich empört über die Äußerung des Kardinals. Bekir Alboga von der Türkisch-Islamischen Union Ditib sagte dem "Stadt-Anzeiger": "Man stelle sich vor, ein muslimischer Würdenträger in vergleichbarer Position würde diesen Satz formulieren - ein Empörungsschrei ginge durch die Gesellschaft."

Aus einem Videomitschnitt auf der Website des Erzbistums geht hervor, dass Meisner katholische Familien mit vielen Kindern lobt. Er habe Vorbehalte im Vatikan gegen den "Neokatechumenalen Weg" immer mit dem Hinweis zurückgewiesen, dahinter stehe "die Glaubenskraft von Eheleuten, die zehn Kinder in die Welt setzen".

Mitschnitt mit Meisner-Äußerung