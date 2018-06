Genf (dpa) - Eine Woche nach dem Auftakt der Friedensverhandlungen für Syrien ist bei den Genfer Gesprächen der Konfliktparteien noch immer kein Durchbruch erreicht worden.

Auch die bereits am vergangenen Sonntag vereinbarten humanitären Erleichterungen für notleidende Menschen in der von Regierungstruppen belagerten Altstadt von Homs sind bislang nicht umgesetzt worden.

Das berichteten am Mittwoch UN-Hilfsorganisationen. Sie stehen im Homs bereit, um die etwa 2500 hungernden Zivilisten in der von Rebellen gehaltenen Altstadt zu versorgen. Für die Lastwagen mit Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern gebe es wegen fehlender Sicherheitszusagen immer noch keine grünes Licht, erklärten UN-Mitarbeiter.

Derweil nahmen die Delegationen der Regierung und der Opposition im Genfer UN-Sitz ihre Gespräche unter Vermittlung des Sondergesandten Lakhdar Brahimi wieder auf. Dabei wollten die Oppositionsvertreter nach eigenen Angaben erneut die Notlage der Menschen in Homs ansprechen. Vor allem sollten am Mittwoch aber Vorstellungen zur Bildung einer Übergangsregierung erörtert werden. Sie waren am Vortag von den Rebellenvertretern an die Regierungsseite übergeben wurden. Diese hatte allerdings bereits zuvor den von der Opposition geforderten Rücktritt des Präsidenten Baschar al-Assad kategorisch abgelehnt.

