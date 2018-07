Nürnberg (dpa) - Die Aussicht auf einen Konjunkturaufschwung hat die Verbraucherstimmung in Deutschland weiter beflügelt: Die Konsumlaune sei im Januar so gut gewesen wie zuletzt vor mehr als sechs Jahren, teilte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg mit.

Getrieben von einem wachsenden Konjunktur-Optimismus und erneut gestiegenen Einkommenserwartungen saß das Geld bei den Verbrauchern so locker wie schon lange nicht mehr. Die Anschaffungsneigung habe im Januar noch einmal zugelegt und das Sieben-Jahres-Hoch vom Dezember 2013 übertroffen. Das Konsumklima werde daher im Februar auf den Wert von 8,2 Punkte klettern - nach revidiert 7,7 Punkten im Dezember, prognostizierte die GfK.

