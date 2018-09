Düsseldorf (dpa) - Einmal Kronprinzessin Victoria sehen, dafür kann der Weg von Frankfurt nach Düsseldorf nicht zu weit sein. Zumindest sieht das Rentnerin Gerlinde Mötschlmayer so. Vielversprechend deutet die 67-Jährige auf ihre Geschenktüte, die sie mit beiden Händen öffnet.

Frankfurter Bethmännchen, eine Marzipanspezialität, hat sie für Victoria mitgebracht. Für deren Mann Prinz Daniel zieht sie ein Fläschchen Apfelwein ("Frankfurter Ebbelwoi") heraus. Und auch an Estelle hat Gerlinde Mötschlmayer gedacht: Für das bald zwei Jahre alte Töchterchen von Victoria und Daniel, das die Eltern auf dieser Reise nicht begleitet, gibt es einen Teddybären. "Über Preise sprechen wir nicht", sagt Frau Mötschlmayer und lacht verschmitzt.

Für zwei Tage waren die schwedische Thronfolgerin Victoria (36) und ihr Mann Daniel (40) in Deutschland. Sie begleiteten eine Wirtschaftsdelegation. Los ging es am Dienstag in Hamburg. "Greentech" lautete ein Stichwort - es ging also um umweltfreundliche Technologien. Und auch beim ersten Termin am Mittwoch in Düsseldorf stand das Geldverdienen im Vordergrund: "Digital Economy" hieß hier die Überschrift - diskutiert wurde über die Chancen, die Deutschland und Schweden aus der Digitalwirtschaft entstehen sollen.

Die zeitgleich am Düsseldorfer Rathaus wartenden Fans haben ganz andere Gedanken. "Mein Eindruck ist, dass sie sehr volksnah ist", schwärmt Petra Kraft (45), die mit einem selbst gebastelten "Hjärtligt välkomna"-Fähnchen der Visite von Victoria entgegenfiebert. "Die sind nicht so weit weg, also man merkt schon, dass die sich Mühe geben, sich dem Volk zu nähern - da hat man nicht so eine Distanz."

Dem Ruf als volksnahe Thronfolgerin wird Victoria kurze Zeit später wieder einmal gerecht. Angekommen am roten Teppich vor dem Rathaus humpelt die durch einen Ski-Unfall verletzte Königliche Hoheit zur Schar Schaulustiger. Dazu lächelt sie herzerwärmend. In vorderster Reihe am roten Teppich hat sich eine Gruppe kleiner Kinder aufgereiht. Voller Inbrunst rufen sie: "Victoria! Victoria!" Und die dankt es den Kleinen in mütterlicher Geste mit einer Extra-Begrüßung.

Für Ursula Lorenz hat sich die fast zweistündige Warterei an diesem kalten aber sonnigen Januartag gelohnt. "Als ich ihr meine Blumen gegeben habe, hat sie mir die Hand geschüttelt - sie hat wirklich weiche Hände", erzählt die Zuschauerin nach ihrer Begegnung mit Victoria. "Dann habe ich auf ihren Bauch geschaut, weil ich von den Baby-Gerüchten gehört habe und ihr und ihrer Familie alles Gute gewünscht. Da hat sie breit gegrinst und mir gedankt."

Lächeln, sich ins Gästebuch eintragen - für Victoria und Daniel geht es mit dem gewohnten Programm beim Empfang im Düsseldorfer Rathaus weiter. Oberbürgermeister Dirk Elbers (CDU) - seine Wangen etwas gerötet - erwähnt, dass Victorias Mutter, Königin Silvia (70), einst am Düsseldorfer Luisen-Gymnasium zur Schule ging. "Wie auch meine Mutter", fügt der OB hinzu. Und auch Victoria erinnert an die Verbindungen ihrer Familie zur nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.

Wie schon am Dienstag in Hamburg und abends am Schloss Eller in Düsseldorf hilft Prinz Daniel auch am Rathaus wieder seiner verletzten Frau. Weil sie wegen der Krücken keine Hände frei hat, nimmt er die Geschenke der Fans entgegen. Darunter sind auch die Präsente von Frau Mötschlmayer. Sie ist nicht vergebens von Frankfurt nach Düsseldorf gekommen.

Schwedisches Königshaus über Victoria

Schwedisches Königshaus über Daniel