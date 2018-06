London (dpa) - Der Debütroman eines Krankenpflegers über seine Erfahrungen mit psychisch Kranken hat den renommierten Costa Literaturpreis gewonnen.

Die mit 30 000 Pfund (36 400 Euro) dotierte Auszeichnung ging am Dienstagabend überraschend an Nathan Filer für sein Buch "The Shock of the Fall". Der 32 Jahre alte Filer hatte keine Rede vorbereitet, weil er nicht mit dem Preis gerechnet hatte, wie er bei der Zeremonie in London verriet. Favoritin war die Bestsellerautorin Kate Atkinson gewesen.

In Filers Roman geht es um einen 19-Jährigen, der Zeuge des Todes seines Bruders und später psychisch krank wird. Themen der Geschichte sind Schizophrenie, aber auch Verlust und Schuld. Filer hatte selber als Krankenpfleger in der Psychiatrie gearbeitet, mittlerweile unterrichtet er kreatives Schreiben an der Universität Bath. Bisher hatte er sich vor allem mit Gedichten einen Namen gemacht und war bei Festivals aufgetreten.

"Das Buch ist außerordentlich bewegend, ohne sentimental zu sein - wir hoffen sehr, mehr von diesem Autor zu lesen", sagte die Jury-Vorsitzende Rose Tremain. Der Costa Book Award Costa wird an Autoren aus Großbritannien und Irland verliehen. Er gilt als zweitwichtigste Auszeichnung für Autoren nach dem Booker-Preis in Großbritannien.

