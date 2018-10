Bonn (dpa) - Ein über 900-seitiger Atlas des Bundesamts für Naturschutz (BfN) gibt detailliert Aufschluss über die Verbreitung wildwachsender Pflanzen in Deutschland.

Der in Bonn vorgestellte "Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands" basiert auf 30 Millionen Datensätzen und zeigt in 3000 Karten, welche Arten wo in der Natur vorkommen. Damit sei nun ein Datenschatz verfügbar, der umfassend Auskunft über den Zustand der Natur und ihren ständigen Wandel gebe und zugleich zahlreiche interessante Auswertungen erlaube, betonte BfN-Präsidentin Prof. Beate Jessel.