Moskau (dpa) - Der Chef des Nationalen Olympischen Komitees in Russland, Alexander Schukow, hat einen Boykott der Olympischen Spiele in Sotschi durch ausländische Politiker als "Mythos" bezeichnet. Zur Eröffnungsfeier am 7. Februar würden Staats- oder Regierungschefs aus über 50 Ländern anreisen - mehr als die letzten beiden Male bei Olympia, sagte Schukow der Agentur Interfax in Moskau. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Politiker wie etwa Bundespräsident Joachim Gauck oder Frankreichs Staatschef François Hollande mitgeteilt, nicht nach Sotschi zu reisen.

