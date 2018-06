Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat einen entschlossenen Kampf gegen die soziale Ungleichheit in den USA angekündigt. Nach vier Jahren des Wirtschaftswachstums seien Unternehmensgewinne und Aktienpreise höher als kaum je zuvor, und denen an der Spitze gehe es besser als kaum je zuvor, sagte Obama in seiner Rede zur Lage der Nation. Aber die Ungleichheit habe zugenommen. Zu viele Amerikaner seien immer noch arbeitslos. In seiner Rede kündigte er an, notfalls auch an den Gesetzgebern vorbei zu handeln, zum Beispiel beim Mindestlohn. Er werde Erlasse nutzen, die keine Zustimmung benötigen.

