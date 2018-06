Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will per Erlass den Mindestlohn für Arbeiter auf mehr als zehn Dollar erhöhen, wenn sie bei Firmen beschäftigt sind, die Verträge mit Bundesbehörden haben. Bisher lag der Mindestlohn für sie bei 7,25 Dollar. Wenn man für Soldaten koche oder ihre Teller abwache, dann sollte man nicht in Armut leben müssen, sagte er zur Begründung. Den Kongress forderte er auf, ein entsprechendes Gesetz zu erlassen, das Millionen Bürgern mehr einen Mindestlohn verschaffe. Zuvor hatte er die soziale Ungleichheit in den USA angeprangert.

