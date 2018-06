Stockholm (AFP) Der schwedische Krimi-Autor Henning Mankell ist an Krebs erkrankt. "Meine Angst ist groß, obwohl ich sie im Großen und Ganzen unter Kontrolle habe", erklärte Mankell am Mittwoch auf seiner Webseite. Bei einer Untersuchung wegen eines Bandscheibenvorfalls seien Tumoren in der Lunge und am Genick entdeckt worden. Für die Zeitung "Göteborgs-Posten" will der 65-Jährige künftig in gelegentlichen Kolumnen über seinen Umgang mit der Krankheit berichten.

