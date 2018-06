Miami (SID) - Die deutschen 470er-Segler liegen beim Weltcup-Auftakt vor Miami noch in Reichweite der Top-10-Plätze. Ferdinand Gerz (München) und Oliver Szymanski (Berlin) kreuzten auf der dritten Wettfahrt als Elfte die Ziellinie, die Brüder Julian und Philipp Autenrieth (Starnberg) verloren mit Rang 25 etwas an Boden. In der Gesamtwertung belegen die beiden deutschen Crews mit 18 bzw. 22 Punkten die Plätze elf und zwölf.

An der Spitze des Klassements rangieren Sofian Bouvet und Jérémie Mion. Die Franzosen hatten die erste und zweite Wettfahrt gewonnen und führen mit zwei Punkten vor den Kroaten Sime Fantela und Igor Marenic, die am Dienstag Tagesbeste waren. Die Regatten enden am 1. Februar.