Belgrad (AFP) Zwei Jahre vor dem regulären Ende der Legislaturperiode finden am 16. März in Serbien vorgezogene Neuwahlen statt. Präsident Tomislav Nikolic legte diesen Termin am Mittwoch offiziell fest und ordnete die Auflösung des Parlaments an, wie er in einer im Fernsehen übertragenen Zeremonie sagte. Die regierende Serbische Fortschrittspartei (SNS) hatte die vorgezogenen Parlamentswahlen beantragt, nachdem die EU vergangene Woche mit Belgrad Beitrittsgespräche aufgenommen hatte.

