Köln (SID) - Rekordweltmeister Thomas Lurz und die Olympiafünfte Angela Maurer kämpfen bei den Europameisterschaften der Schwimmer in Berlin um die ersten Medaillen. Die Heim-EM beginnt am 13. August mit den Freiwasser-Entscheidungen der Frauen über zehn und der Männer über fünf Kilometer. Das sieht das EM-Programm vor, das der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) am Mittwoch veröffentlichte.

Bis zum 17. August stehen die Freiwasserschwimmer um den zwölfmaligen Weltmeister Lurz auf der Regattastrecke Grünau im Blickpunkt. Parallel finden im Europa-Sportpark die Wettbewerbe im Synchronschwimmen statt. Weltrekordler Paul Biedermann, Vizeweltmeister Marco Koch und die Beckenschwimmer greifen am 18. August im Velodrom ins Geschehen ein.

In der zweiten WM-Woche kämpfen auch die Wasserspringer um die Turm-Weltmeister Patrick Hausding und Sascha Klein im Europa-Sportpark um Edelmetall. Bis zum 24. August werden in insgesamt 63 Wettbewerben EM-Medaillen vergeben. Es sind die fünften Schwimmeuropameisterschaften in Deutschland.