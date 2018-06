Düsseldorf (SID) - Tischtennis-Nationalspieler Christian Süß steht unmittelbar vor dem Comeback. Zehn Monate nach seiner zweiten Knieoperation wird der Düsseldorfer bei den Hungarian Open als Auftakt der World Tour 2014 an den Start gehen. Der Mannschafts-Olympiazweite von Peking 2008 ist in Szombathely an Nummer eins gesetzt. Insgesamt nehmen neun deutsche Spieler und Spielerinnen an der mit 30.000 Dollar dotierten Veranstaltung in Ungarn teil.

"Nachdem es im letzten Jahr leider noch nicht zu meinem Comeback gereicht hat, blicke ich nun positiv ins neue Jahr. Ich denke, dass ich auf einem guten Weg bin und es nicht mehr allzu weit ist, bis ich euch wieder am Tisch Freude bereiten kann", teilte Süß auf der Homepage des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) mit. Im Februar soll Süß laut Vereinsangaben im Dress von Borussia Düsseldorf sein nationales Comeback feiern.