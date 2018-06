Genf (AFP) In Genf sind die Verhandlungen zwischen den syrischen Konfliktparteien wieder aufgenommen worden. Vertreter der syrischen Regierung und Opposition trafen sich am Mittwochvormittag erneut unter Vermittlung des internationalen Sondergesandten Lakhdar Brahimi, wie die UNO mitteilte. Am Dienstag waren die Verhandlungen vorzeitig abgebrochen worden, nachdem die Regierungsseite eine Verurteilung der USA wegen angeblicher Waffenlieferungen an "Terroristen" in Syrien verlangte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.