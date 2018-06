Paris (SID) - Angelique Kerber (Kiel) hat beim WTA-Hallenturnier in Paris das Viertelfinale erreicht, Titelverteidigerin Mona Barthel (Bad Segeberg) ist dagegen früh gescheitert. Die an Position vier gesetzte Kerber setzte sich mit 6:2, 7:5 gegen Klara Zakopalova (Tschechien) durch und bekommt es im Kampf um den Einzug ins Halbfinale mit Anastasia Pawljutschenkowa (Russland) zu tun. Die deutsche Nummer eins hatte in der ersten Runde ein Freilos.

Die 23-jährige Barthel verlor ihr Auftaktmatch gegen die an Position acht gesetzte Kirsten Flipkens (Belgien) in 1:43 Stunden mit 3:6, 6:4, 2:6. Barthel, derzeit die Nummer 36 im WTA-Ranking, wird durch die Niederlage in der nächsten Woche aus den Top 60 der Weltrangliste rutschen.

Bei der mit 710.000 Dollar dotierten Veranstaltung an der Seine war Andrea Petkovic am Dienstag ins Achtelfinale eingezogen. Die Darmstädterin spielt nun gegen die Französin Kristina Mladenovic.