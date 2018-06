Pattaya (SID) - Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat beim WTA-Turnier in Pattaya wegen anhaltender Probleme an der rechten Schulter vor ihrem Achtelfinale gegen die Tschechin Andrea Hlavackova zurückgezogen. Die an Nummer eins gesetzte Berlinerin hatte bereits nach ihrem Auftaktsieg gegen Donna Vekic über Schmerzen in der Schulter geklagt.

Bei den Australian Open in Melbourne war Lisicki ebenfalls früh gescheitert. In der zweiten Runde hatte sie mit 6:2, 2:6, 2:6 gegen die Rumänin Monica Niculescu verloren.