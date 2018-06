In Tschechien ist am Mittwoch die neue Regierung um den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Bohuslav Sobotka vereidigt worden. Präsident Miloš Zeman leitete die Zeremonie in seinem Amtssitz auf der Prager Burg. Drei Monate nach der Parlamentswahl überreichte Zeman den Ministern ihre Ernennungsurkunden. Der Mitte-Links-Regierung gehören acht Sozialdemokraten (ČSSD), sechs Vertreter der populistischen Ano-Partei des Milliardärs Andrej Babiš und drei Minister der Christdemokraten (KDU-CSL) an.

Der 42-jährige Sobotka muss innerhalb von 30 Tagen die Vertrauensfrage stellen. Das Dreierbündnis kann sich auf eine Mehrheit von 111 der 200 Abgeordneten stützen. Bedenken des Präsidenten gegenüber mehreren Ministern hatten die Ernennung über Wochen verzögert.