Tunis (AFP) In Tunesien ist die Expertenregierung von Ministerpräsident Mehdi Jomaâ vereidigt worden. Die Kabinettsmitglieder legten den Amtseid am Mittwoch bei einer Zeremonie im Präsidialamt ab. Das Parlament hatte der Regierung erst nach einer kontroversen Debatte in der Nacht zu Mittwoch das Vertrauen ausgesprochen. Die Amtsübernahme der unabhängigen Expertenregierung war zwischen der regierenden islamistischen Ennahda-Partei und der Opposition vereinbart worden, um das Land aus der politischen Krise zu führen und Wahlen vorzubereiten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.