Kiew (AFP) Nach dem Rücktritt der Regierung hat das ukrainische Parlament über weitere Zugeständnisse an die Opposition beraten. Ex-Präsident Leonid Krawtschuk rief zu Beginn der Sitzung am Mittwoch die Abgeordneten auf, einen Plan für eine Lösung des Konflikts auszuarbeiten, da sich das Land "am Rande eines Bürgerkriegs" befinde. Die Europäische Union und die Bundesregierung riefen zur Gewaltlosigkeit auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.