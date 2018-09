Oklahoma City (dpa) - Eine 16-Jährige hat im US-Bundesstaat Oklahoma einen missglückten Fallschirmsprung aus mehr als 1000 Metern Höhe überlebt. Die junge Frau wird in einem Krankenhaus behandelt, berichtet CNN. "Sie ist ein Wunder", sagte der Vater im Interview. Bei dem Sprung am Samstag - dem 16. Geburtstag des Mädchens - löste sich demnach eine der beiden Steuerleinen, weshalb sie mit geöffnetem Fallschirm in Richtung Erde strudelte. Bei dem Sturz erlitt das Mädchen einen Beckenbruch, einen Leberriss und weitere Knochenbrüche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.