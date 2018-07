Washington (AFP) In den sonnenverwöhnten Südstaaten der USA hat ein seltener Kälteeinbruch mit heftigen Schneefällen am Mittwoch für Chaos gesorgt. In der Metropole Atlanta im Bundesstaat Georgia kam der Straßenverkehr wegen mehr als sieben Zentimetern Neuschnee und Eisregen praktisch zum Erliegen. Autofahrer mussten stundenlang in ihren Fahrzeugen ausharren. Die Temperaturen sanken auf minus zehn Grad Celsius.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.