Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama setzt in seiner Rede zur Lage der Nation ein Zeichen gegen die wachsenden Einkommensunterschiede in den Vereinigten Staaten. "Nach fast vier Jahren Wirtschaftswachstum sind Unternehmensgewinne und Aktienkurse so hoch wie selten, und den Topverdienern ging es nie besser", heißt es in vorab veröffentlichten Auszügen aus der Rede zur Lage der Nation, die Obama am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington hält. Der Durchschnittslohn habe sich dagegen kaum verändert, die soziale Ungleichheit nehme zu.

