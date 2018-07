Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat in seiner Rede zur Lage der Nation einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft geworfen. "Nach fünf Jahren Mumm und entschlossenen Anstrengungen sind die Vereinigten Staaten in einer besseren Position für das 21. Jahrhundert als jede andere Nation der Erde", sagte Obama am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington. 2014 könne für die US-Wirtschaft zu einem "Jahr des Durchbruchs" werden.

