Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat in der Rede zur Lage der Nation seinen Willen zur Reform der Geheimdienste bekräftigt. "Die unverzichtbare Arbeit unserer Geheimdienste hängt von dem Vertrauen der Öffentlichkeit hier und im Ausland ab, dass die Privatsphäre normaler Leute nicht verletzt wird", sagte Obama am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington. Weitere Aussagen zu den umstrittenen Überwachungsprogrammen des Geheimdienstes NSA machte der Präsident aber nicht.

