Washington (AFP) Nach dem holprigen Start seiner zweiten Amtszeit hat US-Präsident Barack Obama in der jährlichen Rede zur Lage der Nation zum Befreiungsschlag ausgeholt. Obama rief in der Nacht zum Mittwoch zum Kampf gegen die wachsende soziale Ungleichheit auf. Der Präsident versprach ein "Jahr des Handelns" - und warnte die oppositionellen Republikaner, notfalls per Dekret zu regieren, sollten sie weiter den Kongress blockieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.