Washington (AFP) Die US-Geheimdienste rechnen nicht mit einem baldigen Rücktritt des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch. US-Geheimdienstdirektor James Clapper erklärte am Mittwoch in Washington, Janukowitsch sei "fest entschlossen", an der Macht zu bleiben. Um seine Position zu sichern, werde der Staatschef wahrscheinlich auch Mittel "außerhalb" des gesetzlichen Rahmens einsetzen. Dies werde die Demokratie in dem osteuropäischen Land weiter aushöhlen, machte Clapper in seinem jährlichen Bericht an den Geheimdienstausschuss des Senats deutlich.

